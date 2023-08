Vezzi collane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vezzi collane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MONILI

Significato/Curiosita : Vezzi collane

È arrivato 'o trentuno, s'è 'nfuocato o sole!, cento di questi giorni e vezzi e riso). dal 1931 finalmente il sogno dei tre fratelli d'arte di recitare... Diverse testimonianze esteriori del mjöllnir, principalmente sotto forma di monili. tra le varie pietre runiche, l'unica degna di nota per la cura nella resa...

Altre risposte alla domanda : Vezzi collane : vezzi; collane; Avvezzi ; vezzi settecenteschi; Avvezzi , assuefatti; Per le dame del Settecento erano vezzi ; Se ne fanno collane ; Palline di vetro per collane ; Si infilano in preziose collane ; Sono doppie nelle collane ; Si dice di maglie o collane ;

