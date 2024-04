La Soluzione ♚ Le palline delle cravatte

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Le palline delle cravatte. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : POIS

Curiosità su Le palline delle cravatte: Collo strisce di tessuto, cravatte di pizzo o jabot, che richiedevano molto tempo e fatica per essere indossati. queste cravatte erano spesso legate da stringhe... I pois (lett. "pisello" in francese) sono un motivo decorativo caratterizzato da una serie di pallini colorati di varie dimensioni posti su uno sfondo monocromatico in modo simmetrico o asimmetrico.

