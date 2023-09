Il tarmicida in palline - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tarmicida in palline. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NAFTALINA

Significato/Curiosita : Il tarmicida in palline

Per uccidere gli insetti. vengono venduti sotto forma di cristalli o palline, il loro uso è però limitato ad ambienti di piccole dimensioni. possono trovare... Disambiguazione – "naftalina" rimanda qui. se stai cercando il gruppo musicale, vedi naftalina (gruppo musicale). il naftalene, commercialmente noto anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

