Se ne fanno collane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se ne fanno collane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PERLE

Significato/Curiosita : Se ne fanno collane

Proliferarono le produzioni raffinate di collane furono creta e micene, dove imperarono collane di ametiste. anche le collane etrusche abbondarono di oro e di... Disambiguazione – "collana di perle" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi collana di perle (disambigua). disambiguazione – se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 20 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Se ne fanno collane : fanno; collane; fanno piangere il cuoco; Un vegetale di cui si fanno scope; Molti se lo fanno in casa; Si fanno avanti; fanno il paio con i Bot; Palline di vetro per collane ; Si infilano in preziose collane ; Sono doppie nelle collane ; Si dice di maglie o collane ; Se ne fanno collane e bracciali;

Cerca altre Definizioni