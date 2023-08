Un autorità in convento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un autorità in convento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ABATE - PRIORE

Un'autorità in convento, come un abate o un priore, è una figura di rilievo in una comunità religiosa monastica. Il suo ruolo è di guida spirituale e amministrativa all'interno del convento o dell'abbazia. Questa figura è responsabile della supervisione delle attività quotidiane dei monaci, della loro formazione spirituale, dell'osservanza delle regole monastiche e della gestione delle risorse del monastero. L'autorità in convento svolge un ruolo importante nell'incoraggiare la preghiera, la meditazione e la vita comunitaria tra i monaci. Deve anche prendere decisioni importanti riguardanti la vita della comunità e rappresentarla sia all'interno che all'esterno. La sua saggezza e la sua guida sono fondamentali per il benessere spirituale e materiale della comunità monastica.

