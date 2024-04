La Soluzione ♚ Un autorità della sinagoga La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un autorità della sinagoga. RABBINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Un autorita della sinagoga: sinagoga. disambiguazione – se stai cercando notizie sulla rappresentazione allegorica nell'arte medievale, vedi sinagoga (allegoria). una sinagoga (dal... Il termine rabbino (dall'ebraico biblico: , traslitt. rabi, AFI: ['äbi], "mio maestro", singolare possessivo , rabanim, [äbä'nim] – la parola "maestro" , rav, ['äv] letteralmente significa "grande", "distinto") viene inteso come "maestro" nell'ebraico post-biblico. Nella cultura ebraica il titolo indica uno studioso che si è distinto per i suoi studi ed è un autorevole insegnante della Torah e della legge mosaica (Torat Mosheh), ... Altre Definizioni con rabbino; autorità; sinagoga; Hanno autorità nel monastero; Hanno autorità nei monasteri; Un atto che toglie autorità; Una fedele in sinagoga; Una fedele della sinagoga;

La risposta a Un autorità della sinagoga

RABBINO

R

A

B

B

I

N

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Un autorità della sinagoga' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.