La definizione e la soluzione di: La madre superiora d un convento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PRIORA - BADESSA

Significato/Curiosita : La madre superiora d un convento

Giardiniere cesco avverte la madre superiora di aver trovato un uomo ferito nel loro giardino, presto la notizia di propaga in tutto il convento. suor angela si... Rocca Priora è un comune italiano di 12 007 abitanti della città metropolitana di Roma Capitale. Ubicato nell'area dei "Colli Albani", raggiunge ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

