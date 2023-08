Lo è l assemblea alla quale intervengono tutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è l assemblea alla quale intervengono tutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PLENARIA

Significato/Curiosità : Lo è l assemblea alla quale intervengono tutti

Un'assemblea plenaria è una riunione o un incontro in cui partecipano tutti i membri o rappresentanti di un'organizzazione, istituzione o organo decisionale. Durante un'assemblea plenaria, tutti i partecipanti hanno il diritto di prendere la parola, esprimere le proprie opinioni e votare sulle questioni all'ordine del giorno. Questo tipo di assemblea è solitamente convocata per discutere temi di grande importanza o decisioni cruciali che coinvolgono l'intera comunità o gruppo di persone. L'assemblea plenaria favorisce una maggiore partecipazione e rappresentanza democratica, permettendo a tutti i membri di contribuire attivamente al processo decisionale.

