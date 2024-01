La definizione e la soluzione di: I membri dell assemblea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: L'assemblea parlamentare del mediterraneo è un'organizzazione internazionale che raccoglie come membri numerosi paesi che insistono sul bacino omonimo...

Un componente elettronico è un dispositivo utilizzato per regolare il passaggio di corrente elettrica attraverso di esso e/o il valore di tensione elettrica ai suoi capi: utilizzati sia nell'elettronica analogica che in quella digitale, sono prodotti su scala industriale aventi più terminali (talvolta uno solo, come nel caso delle antenne) che ne consentono l'uso per la realizzazione di circuiti elettronici.

La legge di natura matematica che lega correnti e tensioni ai capi del componente è detta caratteristica del componente: per i classici bipoli lineari (condensatore, resistore, induttore, memristore) è costituita da una equazione semplice; quando questa legge tiene conto anche di forze fisiche esterne, non elettriche, il componente è detto trasduttore e viene usato per acquisire informazioni dall'ambiente fisico circostante o per agire su di esso; alcuni componenti sono comuni sia all'elettronica che all'elettrotecnica, soprattutto le impedenze e i trasformatori.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

componenti m e f pl

plurale di componente

Sostantivo, forma flessa

componenti m e f pl

plurale di componente parti di un congegno coefficienti

Voce verbale

componenti

participio predente plurale di comporre

Sillabazione

com | po | nèn | ti

Pronuncia

IPA: //kompo'nnti/

Etimologia / Derivazione

vedi componente

Sinonimi

(di un’associazione, un gruppo) costituenti

costituenti partecipi, costitutivi, integranti

(di un gruppo) membri, soci, partecipanti

membri, soci, partecipanti pezzi, parti, parti integranti, parti costitutive, ingredienti

