Ne abbiamo tutti quattro

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ne abbiamo tutti quattro' è 'Nonni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NONNI

Perché la soluzione è Nonni? La parola che rappresenta le persone di età avanzata, spesso considerate figure di saggezza e affetto, si collega alla definizione perché ciascuno di noi ha quattro nonni nella vita. Essi sono testimoni di molte esperienze e custodiscono ricordi preziosi, rappresentando un legame con il passato e con le tradizioni familiari. La presenza dei nonni arricchisce il patrimonio affettivo di ogni individuo, contribuendo a formare un legame speciale che dura nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ne abbiamo tutti quattro". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Ne abbiamo tutti quattro nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nonni

Quando la definizione "Ne abbiamo tutti quattro" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ne abbiamo tutti quattro" conferma che la soluzione 'Nonni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Nonni

N Napoli O Otranto N Napoli N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ne abbiamo tutti quattro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nonni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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