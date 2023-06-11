Lo è l indulgenza che rimette tutti i peccati

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è l indulgenza che rimette tutti i peccati' è 'Plenaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PLENARIA

Perché la soluzione è Plenaria? Una plenaria rappresenta un momento di grande importanza all’interno di un’assemblea o di un incontro, in cui si riuniscono tutti i partecipanti per discutere e deliberare sulle questioni più rilevanti. Questa assemblea permette di affrontare tematiche di rilevanza generale, garantendo che ogni voce possa essere ascoltata e considerata. La plenaria, quindi, si configura come la sede principale di confronto e decisione, assicurando che le decisioni siano condivise da tutta la rappresentanza presente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è l indulgenza che rimette tutti i peccati". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Lo è l indulgenza che rimette tutti i peccati nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Plenaria

La definizione "Lo è l indulgenza che rimette tutti i peccati" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è l indulgenza che rimette tutti i peccati" conferma che la soluzione 'Plenaria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Plenaria

P Padova L Livorno E Empoli N Napoli A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è l indulgenza che rimette tutti i peccati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Plenaria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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