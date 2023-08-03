Alimentare nutrire

Home / Soluzioni Cruciverba / Alimentare nutrire

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Alimentare nutrire' è 'Cibare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIBARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Alimentare nutrire" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Alimentare nutrire". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Cibare? Cibare significa fornire cibo per sostenere la vita, assicurando energia e sostentamento. È un gesto quotidiano che permette a tutti di mantenersi in salute e di svolgere le proprie attività. Attraverso questa azione si garantisce il benessere fisico e si favorisce la crescita. Nutrire, cioè cibare, è un bisogno fondamentale che coinvolge ogni essere vivente per vivere e prosperare.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Alimentare nutrire nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cibare

Per risolvere la definizione "Alimentare nutrire", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Alimentare nutrire" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cibare:

C Como I Imola B Bologna A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Alimentare nutrire" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Dare da mangiareNutrire alimentareScorta militare o alimentareRegime alimentarePelle suina per uso alimentareQuella alimentare comprende prodotti agrari