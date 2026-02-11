Una gelatina alimentare ricavata dalle alghe

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Una gelatina alimentare ricavata dalle alghe' è 'Carragenina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARRAGENINA

Perché la soluzione è Carragenina? La carragenina è un additivo naturale estratto dalle alghe rosse. Viene utilizzata nell'industria alimentare per addensare, stabilizzare e migliorare la consistenza di vari prodotti. La sua presenza aiuta a mantenere i cibi più morbidi e omogenei, evitando la separazione degli ingredienti. È considerata una sostanza sicura e naturale, apprezzata per le sue proprietà gelificanti senza alterare il sapore originale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una gelatina alimentare ricavata dalle alghe" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una gelatina alimentare ricavata dalle alghe". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una gelatina alimentare ricavata dalle alghe" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una gelatina alimentare ricavata dalle alghe" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Carragenina:

C Como A Ancona R Roma R Roma A Ancona G Genova E Empoli N Napoli I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una gelatina alimentare ricavata dalle alghe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

