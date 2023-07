Dare da mangiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dare da mangiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NUTRIRE

Significato/Curiosita : Dare da mangiare

Tipo "non date da mangiare ai troll" o altre frasi volte alla pacatezza o all'ironia gentile ("suvvia, ragazzi, ignoratelo e se ne andrà da solo"). i moderanti... Voce principale: expo 2015. nutrire il pianeta, energia per la vita è il tema che fu scelto per la esposizione universale di milano 2015. questa scelta... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Dare da mangiare : dare; mangiare; Le sue acque facevano scordare la vita terrena; Tale da dare il batticuore; Andare senza meta; Lo è una donna capace di dare brio alla festa; Andare a male decomporsi; Tira fuori la lingua per mangiare ; mangiare chicco a chicco; La perversione consistente nel mangiare terra; Locali dove è possibile mangiare alla buona; Pancia mia fatti e giù a mangiare ;

Cerca altre Definizioni