Regime alimentare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regime alimentare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DIETA

Significato/Curiosita : Regime alimentare

Assumono abitualmente per la loro nutrizione ovvero lo spettro alimentare. regime alimentare, in italiano corrente, si sovrappone abitualmente al termine... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dieta (disambigua). la dieta, parola derivata dal termine latino diaeta, derivato a sua volta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Regime alimentare : regime; alimentare; Un regime per niente concorrenziale; Lo è un regime dispotico; Il regime di vita degli zingari; Il regime alimentare delle nostre zone; Il regime che venne rovesciato da Bonaparte; Additivo alimentare per agglutinare; Quella alimentare comprende prodotti agrari; Pelle suina per uso alimentare ; Il regime alimentare delle nostre zone; Fornisce un olio alimentare ;

