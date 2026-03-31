Un tipo di pasta alimentare

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un tipo di pasta alimentare' è 'Trenette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRENETTE

Perché la soluzione è Trenette? Le trenette sono un tipo di pasta alimentare lunga e sottile, simile alle linguine, con una sezione leggermente trapezoidale. Originarie della Liguria, vengono spesso associate a piatti tradizionali come il pesto alla genovese, che ne valorizza la consistenza e il sapore delicato. La loro forma permette di raccogliere bene il condimento, rendendo ogni boccone gustoso e ben equilibrato. Le trenette rappresentano un elemento fondamentale della cucina italiana, apprezzato in tutto il mondo per la sua versatilità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tipo di pasta alimentare". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un tipo di pasta alimentare nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Trenette

La definizione "Un tipo di pasta alimentare" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tipo di pasta alimentare" conferma che la soluzione 'Trenette' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Trenette

T Torino R Roma E Empoli N Napoli E Empoli T Torino T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tipo di pasta alimentare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trenette' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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