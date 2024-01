La definizione e la soluzione di: Un materiale per cappelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il feltro è una stoffa realizzata in pelo animale. Non è un tessuto: viene prodotto con l'infeltrimento delle fibre. Il materiale che lo compone comunemente è la lana cardata di pecora, ma si può utilizzare qualsiasi altro pelo, come quello di lepre, coniglio, castoro, lontra, lama, capra e cammello. Si caratterizza per essere caldo, leggero e impermeabile.

Le fibre vengono bagnate con acqua calda, intrise di sapone e manipolate (battute, sfregate, pressate) fino a ottenerne, con processi meccanici e chimici, l'infeltrimento. La loro legatura è data dalla compenetrazione delle microscopiche squame corticali che rivestono la superficie dei peli. Il processo è progressivo e irreversibile.

Il feltro tradizionale è del colore dei peli usati, ma si può produrne di colorato utilizzando lana tinta in fiocco. Non va confuso con il panno (panno casentino, orbace, loden), un tessuto realizzato a telaio che viene follato per chiudere gli interstizi tra i fili. Il feltro è un tessuto non tessuto.

Italiano

Sostantivo

feltro ( approfondimento) m sing (pl.: feltri)

(tessile) (abbigliamento) tessuto composto molto compatto usato per la produzione di capi di abbigliamento (cappelli) formato da peli di animali (coniglio) o di ovini (lana) pressati

Voce verbale

feltro

prima persona singolare dell'indicativo presente di feltrare

Sillabazione

fél | tro

Etimologia / Derivazione