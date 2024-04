La Soluzione ♚ Materiale usato per i freni

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Materiale usato per i freni. FERODO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Materiale usato per i freni: Forza fra due parti in movimento relativo, i freni magnetici rallentano un mobile generando correnti parassite per induzione elettromagnetica. la forza di... Ferodo è un'azienda meccanica inglese; è una delle aziende più conosciute per quanto riguarda i materiali d'attrito, al punto che il materiale d'attrito viene spesso chiamato, in gergo comune, ferodo. Fondata da Herbert Frood nel 1897, è stata la prima società al mondo completamente dedicata alla progettazione e alla produzione di materiali d'attrito in particolare per i freni. Il nome dell'azienda deriva dall'anagramma, con l'aggiunta di una ...

