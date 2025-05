Lo è l ago della bussola nei cruciverba: la soluzione è Calamita

CALAMITA

Curiosità e Significato di "Calamita"

Approfondisci la parola di 8 lettere Calamita: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Una calamita è un oggetto che attrae metalli come il ferro grazie al suo campo magnetico. La sua forma ricorda spesso l’ago di una bussola, che indica il Nord. In effetti, la calamita è quella che indica e si attacca a determinate sostanze, proprio come l’ago della bussola che indica la direzione.

Come si scrive la soluzione: Calamita

Se "Lo è l ago della bussola" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

M Milano

I Imola

T Torino

A Ancona

