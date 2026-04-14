Un tessuto affine al velluto

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un tessuto affine al velluto' è 'Ciniglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CINIGLIA

Perché la soluzione è Ciniglia? La ciniglia è un tessuto caratterizzato da una superficie morbida e vellutata, simile al velluto stesso. La sua consistenza è ottenuta attraverso un trattamento particolare che conferisce un aspetto soffice e una piacevole sensazione al tatto. Questo materiale trova impiego in abbigliamento e arredamento grazie alla sua eleganza e comfort. La ciniglia si distingue per la sua capacità di conferire un tocco di lusso a capi e oggetti, rendendo ogni pezzo raffinato e invitante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tessuto affine al velluto". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Un tessuto affine al velluto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ciniglia

La definizione "Un tessuto affine al velluto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tessuto affine al velluto" conferma che la soluzione 'Ciniglia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ciniglia

C Como I Imola N Napoli I Imola G Genova L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tessuto affine al velluto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ciniglia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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