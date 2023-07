In inverno può frapporsi tra soprabito e camicia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In inverno può frapporsi tra soprabito e camicia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MAGLIONE

Significato/Curiosita : In inverno puo frapporsi tra soprabito e camicia

Iniziano con o contengono il titolo. maglione – indumento relativamente pesante per il torso e le braccia maglione – comune italiano della provincia di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : In inverno può frapporsi tra soprabito e camicia : inverno; frapporsi; soprabito; camicia; È rigida in inverno ; I bolscevichi presero quello d inverno nel 1917; Imbianca d inverno ; Vi cade d inverno la marmotta; Copricapo morbido usato in inverno ; frapporsi in una faccenda; Un soprabito da motociclista; soprabito senza cintura; soprabito bianco dei medici; Cappotto, soprabito ; soprabito alla francese fra; La camicia con le asole nelle punte del colletto; Iconico indumento hipster: camicia ; Così è detta una camicia dal colletto minimale; Baby corta camicia da notte; Il baby corta camicia da notte;

Cerca altre Definizioni