MAGLIONE

Curiosità e Significato di Maglione

Perché la soluzione è Maglione? Un maglione è un capo di abbigliamento caldo, solitamente in lana o cotone, che si indossa sopra una maglietta per proteggersi dal freddo. Spesso si porta sotto la giacca a vento o altri cappotti leggeri, offrendo comfort e isolamento termico. È un alleato indispensabile nelle stagioni fredde, combinando praticità e stile per affrontare le giornate più gelide.

Come si scrive la soluzione Maglione

M Milano

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

