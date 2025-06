Può essere in camicia ma mai in cravatta nei cruciverba: la soluzione è Uovo

UOVO

Curiosità e Significato di Uovo

Approfondisci la parola di 4 lettere Uovo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Uovo? L'uovo è un alimento versatile, spesso in camicia quando viene cotto senza guscio, ma mai in cravatta, che è un accessorio. Questa parola rappresenta un simbolo di vita e rinascita, utilizzato anche in espressioni come fare un uovo o essere un uovo, aggiungendo un tocco di ironia e creatività alla lingua italiana. Insomma, l'uovo racchiude molto più di quanto si veda all'apparenza.

Come si scrive la soluzione Uovo

Non riesci a risolvere la definizione "Può essere in camicia ma mai in cravatta"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

U Udine

O Otranto

V Venezia

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G O I N E O E M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OMOGENEI" OMOGENEI

