Non serve per le TV via cavo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non serve per le TV via cavo.



Soluzione 7 lettere : ANTENNA

Significato/Curiosita : Non serve per le tv via cavo

Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la televisione via cavo (o tv via cavo) è la televisione... Inoltre che qualsiasi antenna possa indifferentemente funzionare, in linea teorica, sia come antenna trasmittente che come antenna ricevente (se connesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

