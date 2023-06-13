È anche parabolica

SOLUZIONE: ANTENNA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È anche parabolica" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È anche parabolica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Antenna? Un elemento che permette di ricevere e trasmettere segnali, spesso utilizzato nelle comunicazioni e nelle trasmissioni televisive, può assumere una forma curva o inclinata che assicura una migliore captazione delle onde. Questa struttura si adatta alle esigenze di ricezione e trasmissione, garantendo un funzionamento ottimale anche in condizioni di segnale debole. La sua forma parabolica aiuta a concentrare le onde radio o televisive verso un punto focale, migliorando la qualità del segnale.

La soluzione associata alla definizione "È anche parabolica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È anche parabolica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Antenna:

A Ancona N Napoli T Torino E Empoli N Napoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È anche parabolica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

