Cavo per vele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cavo per vele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SARTIA

Significato/Curiosita : Cavo per vele

Imbroglio cavo semplice o ghia, attaccato alle ralinghe delle vele per avvilupparle, o raccogliere sui propri pennoni. imbroglio di penna cavo per stringere... Wikizionario contiene il lemma di dizionario «sartia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su sartia portale vela: accedi alle voci di wikipedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Cavo per vele : cavo; vele; Insetti come le vanesse e le cavo laie; Un cavo per il fissaggio; Un cavo fissato all albero della barca; Nel cavo orale è inferiore e superiore; Un cavo del veliero; Il vele no di Socrate; vele no per roditori; Serpenti non vele nosi; Serpente non vele noso; La scienza che studia i vele ni;

Cerca altre Definizioni