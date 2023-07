Somma versata in garanzia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Somma versata in garanzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAPARRA

Significato/Curiosita : Somma versata in garanzia

Nel diritto civile, è una somma di denaro o una quantità d'altre cose fungibili versata a titolo di reciproca e mutuale garanzia contro l'inadempimento nel... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi caparra (disambigua). la caparra, nel diritto civile, è una somma di denaro o una quantità d'altre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

