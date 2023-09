Si dà in garanzia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dà in garanzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PEGNO

Significato/Curiosita : Si da in garanzia

Rappresentata, in un rapporto tra due o più soggetti, da un soggetto (garante) che si fa carico appunto di garantire un altro (garantito). la garanzia come istituto... Disambiguazione – se stai cercando pegno (o caparra) nella bibbia, vedi caparra (bibbia). questa voce o sezione sull'argomento diritto civile non cita... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si dà in garanzia : garanzia; Si rilasciano a garanzia delle rate; Principio di garanzia ; Si versa a garanzia ; Una sorta di garanzia su azioni in Borsa ing; Consegnare a un creditore a garanzia di un debito; Si danno a garanzia ; Somma versata in garanzia ; garanzia o promessa;

Cerca altre Definizioni