La bevanda versata dal barista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La bevanda versata dal barista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MESCITA

Significato/Curiosita : La bevanda versata dal barista

Esiste un parametro di riferimento per la produzione di questa bevanda. questa voce o sezione sull'argomento bevande alcoliche non cita le fonti necessarie... (parte i; capitolo 1), mentre "l'ostessa palivec stava dietro il banco da mescita e contemplava ottusamente i rubinetti della birra" (parte i; capitolo 6)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La bevanda versata dal barista : bevanda; versata; barista; bevanda a base di caffè e latte; bevanda da tea-room; beer bevanda gassata tipica degli USA; La bevanda alla spina; La ultima bevanda di Socrate; Somma versata in garanzia; versata come una pinta di birra; Città umbra attraversata dal fiume Topino; Città belga attraversata dal fiume Dyle; Fu attraversata in buona parte dai Mille; C è chi lo chiede al barista per il cappuccino; Lo spruzza il barista nell aperitivo; Lo riempie il barista al bevitore; Quel che il barista serve al cliente abituale; Un accessorio del barista ;

Cerca altre Definizioni