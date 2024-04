La Soluzione ♚ Procurato per sé La definizione e la soluzione di 11 lettere: Procurato per sé. ACCAPARRATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Procurato per se: Il Douglas DC-8, indicato anche come McDonnell Douglas DC-8, è un aereo di linea e cargo quadrimotore a getto sviluppato dall'azienda aeronautica statunitense Douglas Aircraft Company dal 1958 al 1972. La Douglas Aircraft Company iniziò lo sviluppo di un suo jet fin dal 1957, nella speranza di anticipare la Boeing, che stava facendo lo stesso con il futuro Boeing 707, ma i notevoli problemi al motore ne ritardarono l'uscita di undici mesi, così che quando i problemi furono risolti, il 707 si era già accaparrato gran parte del mercato. Il velivolo ebbe un discreto successo, specialmente con l'ultima versione, che allora era la più grande al ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Il Douglas DC-8, indicato anche come McDonnell Douglas DC-8, è un aereo di linea e cargo quadrimotore a getto sviluppato dall'azienda aeronautica statunitense Douglas Aircraft Company dal 1958 al 1972. La Douglas Aircraft Company iniziò lo sviluppo di un suo jet fin dal 1957, nella speranza di anticipare la Boeing, che stava facendo lo stesso con il futuro Boeing 707, ma i notevoli problemi al motore ne ritardarono l'uscita di undici mesi, così che quando i problemi furono risolti, il 707 si era già accaparrato gran parte del mercato. Il velivolo ebbe un discreto successo, specialmente con l'ultima versione, che allora era la più grande al ... accaparrato m sing definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale accaparrato participio passato di accaparrare Sillabazione ac | ca | par | rà | to Etimologia / Derivazione vedi accaparrare Sinonimi accumulato, incettato, procacciato, monopolizzato, rastrellato

La risposta a Procurato per sé

ACCAPARRATO

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Procurato per sé' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.