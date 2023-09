Parte di pagamento che va versata a scadenza fissa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte di pagamento che va versata a scadenza fissa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RATA

Significato/Curiosita : Parte di pagamento che va versata a scadenza fissa

Credito o prestito una somma di denaro o una quantità di beni fungibili, che l'altra parte si obbliga a restituire alla scadenza con altrettante cose della... Wikipedia. disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rata (disambigua). la rata è il pagamento periodico da effettuare per estinguere un debito... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

