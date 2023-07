La fissa il giudice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fissa il giudice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PENA

Significato/Curiosita : La fissa il giudice

il nuovo giudice proviene. successivamente, i giudici sono ammessi a prestare giuramento (artt. 11 e 12 regolamento corte). i giudici della corte la cui... Cercando il film del 1940, vedi condannato a morte (film). la pena di morte (detta anche pena capitale) è una sanzione penale la cui esecuzione consiste... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : La fissa il giudice : fissa; giudice; Ha una fissa zione patologica; Morbosamente fissa ta; Limite fissa to di tempo; L ora fissa ta per l attacco; Cavo di fissa ggio; Maionchi ex giudice di X Factor; Un celebre giudice biblico d Israele; Lo Zagrebelsky giudice costituzionale; Un giudice può disporre quello probatorio; Può disporla un giudice ;

Cerca altre Definizioni