Le ascolta il giudice

Home / Soluzioni Cruciverba / Le ascolta il giudice

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Le ascolta il giudice' è 'Testimonianze'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TESTIMONIANZE

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Testimonianze? Le testimonianze sono le dichiarazioni che il giudice ascolta durante un processo per ricostruire i fatti e valutare le prove presentate. Si tratta di racconti diretti di persone coinvolte o testimoni oculari, che forniscono informazioni sulla vicenda legale in corso. Queste narrazioni sono fondamentali per comprendere gli eventi e stabilire la verità, contribuendo a formare il giudice nella sua decisione finale. La loro importanza nel sistema giudiziario è innegabile e insostituibile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le ascolta il giudice". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le ascolta il giudice nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Testimonianze

In presenza della definizione "Le ascolta il giudice", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le ascolta il giudice" conferma che la soluzione 'Testimonianze' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Testimonianze

T Torino E Empoli S Savona T Torino I Imola M Milano O Otranto N Napoli I Imola A Ancona N Napoli Z Zara E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le ascolta il giudice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Testimonianze' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La commina il giudiceVertenza innanzi al giudiceSi ascolta su SpotifyUn cantante che è stato giudice di X FactorLa colpa per il giudice