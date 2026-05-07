Le ascolta il giudice
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Le ascolta il giudice' è 'Testimonianze'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TESTIMONIANZE
Perché la soluzione è Testimonianze? Le testimonianze sono le dichiarazioni che il giudice ascolta durante un processo per ricostruire i fatti e valutare le prove presentate. Si tratta di racconti diretti di persone coinvolte o testimoni oculari, che forniscono informazioni sulla vicenda legale in corso. Queste narrazioni sono fondamentali per comprendere gli eventi e stabilire la verità, contribuendo a formare il giudice nella sua decisione finale. La loro importanza nel sistema giudiziario è innegabile e insostituibile.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le ascolta il giudice". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Le ascolta il giudice nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Testimonianze
In presenza della definizione "Le ascolta il giudice", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le ascolta il giudice" conferma che la soluzione 'Testimonianze' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Testimonianze
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le ascolta il giudice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Testimonianze' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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