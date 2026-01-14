Fissa una ciocca di capelli

SOLUZIONE: MOLLETTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fissa una ciocca di capelli" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fissa una ciocca di capelli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Molletta? Una molletta è un piccolo accessorio usato per trattenere temporaneamente i capelli, spesso agganciandoli in modo semplice e pratico. Serve a mantenere una ciocca in posizione, creando un'acconciatura ordinata o decorativa. È molto utile per gestire i capelli durante le faccende quotidiane o per creare stili vari. La sua funzione principale è fissare una parte di capelli in modo sicuro.

La definizione "Fissa una ciocca di capelli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fissa una ciocca di capelli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Molletta:

M Milano O Otranto L Livorno L Livorno E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fissa una ciocca di capelli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

