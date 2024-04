La definizione e la soluzione di 4 lettere: La commina il giudice. PENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La pena di morte (detta anche pena capitale) è una sanzione penale la cui esecuzione consiste nel togliere la vita alla persona condannata. Secondo un rapporto di Amnesty International, in alcuni ordinamenti giuridici, come in Burkina Faso, Cile, El Salvador, Guatemala ed Israele, in tempo di pace la pena capitale è prevista per le sole colpe più gravi come per esempio omicidio, genocidio e alto tradimento; in altri si applica anche ad altri crimini violenti, come la rapina o lo stupro, o legati al traffico di droga; in alcuni Paesi infine è prevista per reati d'opinione come l'apostasia o per orientamenti e comportamenti sessuali come ...

pena ( approfondimento) f sing (pl.: pene)

(diritto) punizione prevista dalla legge per chi abbia commesso un illecito nei confronti dello stato gli è stata inflitta una pena esemplare sentimento di pietà mi fa pena (raro) (senso figurato) grave ferita, senso di oppressione

Voce verbale

pena

terza persona singolare dell'indicativo presente di penare seconda persona singolare dell'imperativo presente di penare

Sillabazione

pé | na

Pronuncia

IPA: /'pena/

Etimologia / Derivazione

dal latino poena ossia "castigo, molestia, sofferenza", che deriva dal greco p ovvero "ammenda, castigo" (fonte Treccani); deriva da forme arcaiche, passate attraverso il greco p e il latino poena, che significano "pagamento"; letteralmente pena vuol dire quindi "pagamento obbligatorio delle conseguenze di una violazione di legge"

Citazione

Sinonimi

(sostantivo) (stabilita dall’autorità giudiziaria) punizione, condanna, sanzione, ammenda, scotto, fio

punizione, condanna, sanzione, ammenda, scotto, fio ( per estensione ) (religione) castigo, penitenza, espiazione

castigo, penitenza, espiazione (fisica e morale) afflizione, angoscia, ansia, dolore, dispiacere, patimento, preoccupazione, sofferenza, strazio, tormento, tortura

afflizione, angoscia, ansia, dolore, dispiacere, patimento, preoccupazione, sofferenza, strazio, tormento, tortura commiserazione, commozione, compassione, pietà

affanno, difficoltà, disagio, fatica, sforzo, stento, travaglio

supplizio, martirio, cordoglio

cura, sollecitudine, fastidio, disturbo

( per estensione ) inquietudine, cruccio, struggimento

inquietudine, cruccio, struggimento (sport) penalità

penalità (terza persona singolare dell'indicativo presente di penare) soffre, patisce, si tormenta, si angoscia, si angustia, si affligge, si rode

soffre, patisce, si tormenta, si angoscia, si angustia, si affligge, si rode si dà da fare, si sforza, si stanca, si affatica, suda

Contrari

(sostantivo) assoluzione, perdono, premio, ricompensa

assoluzione, perdono, premio, ricompensa contentezza, gioia, godimento, piacere, soddisfazione, sollievo

freddezza, indifferenza, insensibilità

agio, comodità, facilità, benessere

( senso figurato ) liberazione

liberazione rabbia, gelosia, invidia

(terza persona singolare dell'indicativo presente di penare) si rallegra, gioisce, gode

Parole derivate

penace, penale, penalista, penalistico, penalità, penalizzante, penalizzazione, penalty, penare, malapena

Proverbi e modi di dire