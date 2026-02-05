Un idea fissa degenerata

Home / Soluzioni Cruciverba / Un idea fissa degenerata

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un idea fissa degenerata' è 'Mania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un idea fissa degenerata" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un idea fissa degenerata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Mania? La mania rappresenta un'ossessione che si sviluppa in modo incontrollato, portando a pensieri e comportamenti ripetitivi e senza ragione. È una condizione che può influenzare negativamente la vita di una persona, rendendo difficile concentrare l'attenzione su altre cose. Questa idea fissa, se non trattata, può degenerare e creare squilibri emotivi e mentali, alterando il normale funzionamento psichico.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un idea fissa degenerata nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Mania

Quando la definizione "Un idea fissa degenerata" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un idea fissa degenerata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Mania:

M Milano A Ancona N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un idea fissa degenerata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Minirebus 41 = 5Affligge il megalomaneIdea fissa degenerataUna idea fissa degenerataCartagine era la sua idea fissaUna morbosa idea fissaIdea fissa