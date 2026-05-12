Il giudice di una gara

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il giudice di una gara' è 'Arbitro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARBITRO

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Perché la soluzione è Arbitro? L'arbitro è la figura che sovrintende a una competizione sportiva, assicurando che le regole vengano rispettate da tutti i partecipanti. La sua presenza garantisce un giudizio imparziale e equo durante l'evento, intervenendo per risolvere eventuali controversie o infrazioni. È incaricato di prendere decisioni rapide e definitive, mantenendo l'ordine nel corso della gara. La sua funzione è fondamentale per il corretto svolgimento delle competizioni sportive, assicurando che si rispettino le regole stabilite.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il giudice di una gara". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il giudice di una gara nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Arbitro

La definizione "Il giudice di una gara" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il giudice di una gara" conferma che la soluzione 'Arbitro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Arbitro

A Ancona R Roma B Bologna I Imola T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il giudice di una gara" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Arbitro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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