Era l incaricato del puntamento dei cannoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era l incaricato del puntamento dei cannoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : SERVENTE D ARTIGLIERIA

Significato/Curiosita : Era l incaricato del puntamento dei cannoni

Abteilungen con 8 cannoni da 104 mm e un'abteilung con 9 cannoni da 105 mm. l'abteilung controcarro comprendeva 24 cannoni da 37 mm ed era rinforzato dalle... Nell'uso di tali armi. l'artiglieria è suddivisa in: artiglieria terrestre da terra contro obiettivi terrestri artiglieria navale da bordo di natanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

