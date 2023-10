Raffica di schegge degli antichi cannoni - Cruciverba

Gittataenergia ad arco (onda del caos). vincolatore dell'ombra (stasi): evoca un bastonestasi che scaglia unaframmentistasi che...

In artiglieria, il colpo a mitraglia (detto anche a grappolo) è un tipo di munizione formato non da un unico proiettile solido, ma da una massa di palline o proiettili messi in un contenitore. Veniva utilizzato sia in battaglie di terra che di mare.