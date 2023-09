La spazzola per pulire l anima dei cannoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La spazzola per pulire l anima dei cannoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCOVOLO

Significato/Curiosita : La spazzola per pulire l anima dei cannoni

Uno scovolo è un tipo di spazzolino di forma allungata, particolarmente adatto alla pulizia di interni di tubi ed elementi cilindrici, come aspiratori... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La spazzola per pulire l anima dei cannoni : spazzola; pulire; anima; cannoni; Lavora di spazzola ; Alternativa alla spazzola per i capelli; Si lucidano spazzola ndole; pulire con acqua e sapone; pulire con acqua e detersivi; Districare e pulire la lana; Ripulire al tavolo da gioco; Il soffio per pulire in fretta gli occhiali; Ripulire i fondali con l apposita escavatrice; Si fa con la scopa per pulire ; Un anima le come il serpente; anima le dalle corna molto voluminose; Batte in altezza tutti gli anima li; Il creatore dei fumetti con anima li parlanti; anima li che strisciano; anima l anima tore; Vagone destinato al trasporto di anima li; Un titolo per efficaci cannoni eri; Un titolo per efficaci cannoni eri; Un cannoni ere del calcio; Sparo simultaneo dei cannoni di un lato della nave; Era l incaricato del puntamento dei cannoni ; Le lanciavano i cannoni ; Sono formate da quattro cannoni ;

Cerca altre Definizioni