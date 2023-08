Incaricato di una mansione direttiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incaricato di una mansione direttiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PREPOSTO

Significato/Curiosita : Incaricato di una mansione direttiva

Pilastri fondamentali su cui poggiava l'edificio del regime. bocchini fu incaricato di eseguire le schedature più delicate degli esponenti più in vista della... Altri significati, vedi prevosto (disambigua). quello di prevosto (o anche preposto, in toscana proposto, in latino praepositus) è un titolo di cui si può...