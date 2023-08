Si sfiora nel puntamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si sfiora nel puntamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MIRINO

Significato/Curiosità : Si sfiora nel puntamento

Il "mirino" è un dispositivo utilizzato per puntare o mirare in modo accurato a un bersaglio. Spesso utilizzato in armi da fuoco, strumenti ottici o attività sportive come il tiro con l'arco, il mirino aiuta a stabilire una linea di vista precisa verso il bersaglio desiderato. Può assumere diverse forme, da reticoli a croci o punti luminosi, a seconda del tipo di attività. La sua funzione primaria è quella di consentire all'utente di allineare l'arma o lo strumento con il bersaglio, garantendo una maggiore precisione nell'esecuzione dell'azione o del tiro.

