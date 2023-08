Serve per il puntamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per il puntamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MIRINO

Significato/Curiosita : Serve per il puntamento

In astronomia il cercatore è un piccolo cannocchiale che viene montato sul tubo del telescopio e serve per il puntamento del telescopio stesso. grazie... Titolo. mirino – in fotografia, lo strumento utilizzato per comporre l'inquadratura mirino – congegno utilizzato per puntare un'arma da fuoco mirino – nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

