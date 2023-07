Ha finito di scrivere la tesi universitaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha finito di scrivere la tesi universitaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LAUREANDO

Significato/Curiosita : Ha finito di scrivere la tesi universitaria

Malattia e fu quindi la madre a insegnargli a leggere e a scrivere. nel 1936 incominciò a frequentare la scuola in modo non regolare. altra passione giovanile... Noiosa vita (e dalla sua villa), carlotta incontra casualmente una ragazza laureanda in medicina che la aiuta quando viene molestata da una zingara. lei si...