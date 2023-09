Area universitaria alla periferia di Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Area universitaria alla periferia di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BICOCCA

Significato/Curiosita : Area universitaria alla periferia di milano

Significati, vedi milano (disambigua). milano (/mi'lano/ ascoltai; milan in dialetto milanese, [mi'l~] o [mi'lã]) è un comune italiano di 1 360 541 abitanti... 213344 l'università degli studi di milano-bicocca (nota anche come università bicocca, università di milano-bicocca, ateneo nuovo e con l'acronimo unimib)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Area universitaria alla periferia di Milano : area; universitaria; alla; periferia; milano; Così è l acqua calcarea ; Il più grande aeroporto dell area romana; Colpo di trauma che interessa l area cervicale; Vasta area in cui sono stoccati rifiuti; area interna dei circuiti di motorsport ing; Figura universitaria che può essere a tempo determinato; Città universitaria portoghese col fiume Mondego; Ha finito di scrivere la tesi universitaria ; Un area universitaria alla periferia di Milano; Facoltà universitaria o rimedio per la salute; Si estrae dalla pollucite; Nei film è Harry Calla ghan ma lui è Eastwood; Passare dall allegria alla mestizia; Si domina dalla Torre Eiffel; Prendono parte alla conferenza stampa; Un area universitaria alla periferia di Milano; I villaggi oltre la periferia ; Lo è la periferia trascurata; La periferia di Parigi; Quartiere della periferia sud di Torino; La linea ferroviaria milano Torino; La strada fra milano e Rimini; Nel 2026 saranno a milano e Cortina; Dà il nome a una via della moda di milano ; Vi fa sosta il TGV che collega milano a Parigi;

Cerca altre Definizioni