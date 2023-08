Figura universitaria che può essere a tempo determinato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figura universitaria che può essere a tempo determinato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : RICERCATORE

Significato/Curiosità : Figura universitaria che può essere a tempo determinato

Il "ricercatore" è una figura universitaria impegnata nell'indagine e nello studio approfondito di argomenti specifici. Questi professionisti conducono ricerche, analisi e sperimentazioni nei loro campi di competenza, contribuendo all'espansione della conoscenza e all'innovazione. I ricercatori possono lavorare a tempo determinato o indeterminato all'interno di istituti accademici, organizzazioni di ricerca o aziende. La loro attività comprende la scrittura di articoli scientifici, la partecipazione a conferenze, la collaborazione con colleghi e lo sviluppo di nuove teorie o tecnologie. I ricercatori svolgono un ruolo cruciale nel progresso delle scienze, dell'istruzione e nello sviluppo della società.

