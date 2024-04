La definizione e la soluzione di 9 lettere: Le prof che presentano le tesi dei laureandi. RELATRICI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Francesca P. Albanese (Ariano Irpino, 1977) è una giurista e docente italiana, specializzata in diritto internazionale e diritti umani. Dal 2022 è relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.Forte oppositrice dell'occupazione israeliana della Palestina, Albanese ha raccomandato nel suo primo rapporto che gli stati membri delle Nazioni Unite sviluppino "un piano per porre fine all'occupazione coloniale israeliana e al regime di apartheid". Albanese ha criticato l'inazione sul problema, descrivendo gli Stati Uniti come "soggiogati dalla lobby ebraica" e l'Europa dal "senso di colpa per l'Olocausto", con il ...

relatrici f sing

plurale di relatrice

Sillabazione

re | la | trì | ci

Etimologia / Derivazione

vedi relatore

Sinonimi