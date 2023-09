Città universitaria spagnola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città universitaria spagnola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALAMANCA

Significato/Curiosita : Citta universitaria spagnola

La città universitaria di madrid (in spagnolo: ciudad universitaria de madrid), nota anche come campus da moncloa (campus de moncloa), è un campus universitario... Significati, vedi salamanca (disambigua). (es) «quien quiere aprender, viene a salamanca» (it) «chi vuole imparare, che venga a salamanca» salamanca (in latino...