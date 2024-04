La definizione e la soluzione di 13 lettere: Si può scrivere la propria. AUTOBIOGRAFIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'autobiografia è un genere letterario che il critico letterario francese Philippe Lejeune ha definito «il racconto retrospettivo in prosa che un individuo reale fa della propria esistenza, quando mette l'accento sulla sua vita individuale, in particolare sulla storia della propria personalità».È scritto da chi, a un certo punto della propria vita, decide di rievocare le fasi già vissute e che sono state per lui particolarmente importanti. L'autore prende coscienza di sé attraverso i ricordi ed è protagonista delle vicende narrate. I tempi verbali per lo più sono al passato. Non sono presenti tutti i fatti della vita dell'autore, ma ...

autobiografia ( approfondimento) f sing (pl.: autobiografie)

(letteratura) scrittura della storia della propria vita

Sillabazione

au | to | bio | gra | fì | a

Pronuncia

IPA: /autobjogra'fia/

Etimologia / Derivazione

formato da auto-,( dal greco at cioè "stesso") e da biografia (dal greco tardo ßaa formato. da ß ossia "vita" e da aa ovvero -grafia», scrittura)

