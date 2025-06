I suoi figli son ciuchi nei cruciverba: la soluzione è Asina

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I suoi figli son ciuchi' è 'Asina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASINA

Curiosità e Significato... La soluzione Asina di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Asina per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Asina? Asina indica una femmina di asino, un animale noto per la sua testardaggine e semplicità. Nella lingua italiana, il termine viene talvolta usato in senso figurato per descrivere una persona un po’ ingenua o poco sveglia. Quindi, quando si dice i suoi figli son ciuchi, si fa riferimento a individui poco astuti, come se fossero asinelli. Un modo simpatico per sottolineare la loro poca prontezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:I suoi figli sono ciuchiHa figli non suoiHa figli ciuchiI suoi nipoti hanno dei figliI suoi figli sono girini

Se ti sei imbattuto nella definizione "I suoi figli son ciuchi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

